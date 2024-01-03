В Харькове снова раздались взрывы: прилет рядом с жилым домом

В ночь на 3 января 2024 года в Харькове слышны взрывы.

Об этом сообщил в социальных сетях харьковский мэр Игорь Терехов.

По его словам, новый прилет произошел рядом с жилым домом.

Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется.

"Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, — об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на данный момент – без пострадавших. Есть повреждения образовательного учреждения.

Информация обновляется.

Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Харькова утром 2 января. В результате атаки ранены и погибла 91-летняя женщина. В городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты бомбили Харьков и внезапно ударили ракетами по России!

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