В Харькове снова раздались взрывы: прилет рядом с жилым домом

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 3 января 2024 года в Харькове слышны взрывы.
Об этом сообщил в социальных сетях харьковский мэр Игорь Терехов.
По его словам, новый прилет произошел рядом с жилым домом.
Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется.
"Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, — об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на данный момент – без пострадавших. Есть повреждения образовательного учреждения.
Информация обновляется.
Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Харькова утром 2 января. В результате атаки ранены и погибла 91-летняя женщина. В городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты бомбили Харьков и внезапно ударили ракетами по России!
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