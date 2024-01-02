Разрушен целый подъезд: РФ атаковала Орихив (фото)

В результате атаки получила ранения пожилая жительница одной из квартир.
Российские войска устроили два авиаудара по городу Орихив Запорожской области утром 2 января. В результате атаки ранен человек и есть разрушения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Около 09:30 российские оккупанты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по Орихову. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом, в котором разрушен целый подъезд.
Кроме того, в результате ударов ранения получила 75-летняя жительница одной из квартир поврежденного дома. Женщина доставлена в больницу.
"Очередной акт геноцида против мирных людей. Только за то, что они Украинцы. За то, что они – Несокрушимые!" – добавил глава ОВА.
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Напомним, российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь и утром 2 января. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об уничтожении 72 ракет и 35 БПЛА. Однако в Киеве и Харькове есть попадания, и как следствие разрушения, погибшие и раненые.
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