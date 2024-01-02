Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Атака на Киев 2 января 2024 / Фото: Associated Press

Ночью оккупанты били по Украине дронами, а утром – 4 часа ракетами.

В правительстве уверены, что россияне осознанно целили жилые дома в Киевской и Харьковской областях.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Масштабная террористическая атака россии против гражданской инфраструктуры. Сначала дроны-камикадзе, затем 4 часа атаки ракетами. Основной удар пришелся на Киевщину и Харьковщину. Били по жилым домам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — говорится в его сообщении.

По словам премьера, энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы трудятся на месте.

"Благодарим сил ПВО за неустанную работу и профессионализм. Российские террористы обязательно заплатят за все то зло, которое они принесли в Украину", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним, член Европейского парламента от Бельгии остро обратился в ЕС после массированной атаки РФ по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация