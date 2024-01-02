Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Ночью оккупанты били по Украине дронами, а утром – 4 часа ракетами.
В правительстве уверены, что россияне осознанно целили жилые дома в Киевской и Харьковской областях.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Масштабная террористическая атака россии против гражданской инфраструктуры. Сначала дроны-камикадзе, затем 4 часа атаки ракетами. Основной удар пришелся на Киевщину и Харьковщину. Били по жилым домам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — говорится в его сообщении.
По словам премьера, энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы трудятся на месте.
"Благодарим сил ПВО за неустанную работу и профессионализм. Российские террористы обязательно заплатят за все то зло, которое они принесли в Украину", — подчеркнул Шмигаль.
Напомним, член Европейского парламента от Бельгии остро обратился в ЕС после массированной атаки РФ по Украине.
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