Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Ночью оккупанты били по Украине дронами, а утром – 4 часа ракетами.

В правительстве уверены, что россияне осознанно целили жилые дома в Киевской и Харьковской областях.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также читайте Ракетная атака на Харьков: Терохов рассказал о пострадавших и разрушениях

"Масштабная террористическая атака россии против гражданской инфраструктуры. Сначала дроны-камикадзе, затем 4 часа атаки ракетами. Основной удар пришелся на Киевщину и Харьковщину. Били по жилым домам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — говорится в его сообщении.

По словам премьера, энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы трудятся на месте.

"Благодарим сил ПВО за неустанную работу и профессионализм. Российские террористы обязательно заплатят за все то зло, которое они принесли в Украину", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним, член Европейского парламента от Бельгии остро обратился в ЕС после массированной атаки РФ по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.