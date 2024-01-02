Потужний удар РФ по Україні: Шмигаль назвав головні цілі атаки

Вночі окупанти били по Україні дронами, а вранці - 4 години ракетами.
В уряді впевнені, що росіяни усвідомлено цілили по житлових будинках у Київській та Харківській областях.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Масштабна терористична атака росії проти цивільної інфраструктури. Спочатку дрони-камікадзе, потім 4 години атаки ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину. Били по житлових будинках. На жаль, є загиблі та постраждалі. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - йдеться у його дописі.
За словами прем'єра, енергетики, рятувальники, медики, поліцейські та всі служби працюють на місці.
"Дякуємо силам ППО за безустанну роботу і професіоналізм. Російські терористи обов’язково заплатять за все те зло, яке вони принесли в Україну", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, член Європейського парламенту від Бельгії гостро звернувся до ЄС після масованої атаки РФ по Україні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня
Читайте провідні новини дня:
- "Путін хоче до березня": експерт розповів про військові загрози та очікування від 2024 року
- Захист від “шахедів” і ракет для квартири та автівки: як застрахувати майно з воєнним ризиком і скільки це коштує
- Чи буде масове роздавання повісток на блокпостах: пояснення від коменданта Київської області