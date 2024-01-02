Потужний удар РФ по Україні: Шмигаль назвав головні цілі атаки

В уряді впевнені, що росіяни усвідомлено цілили по житлових будинках у Київській та Харківській областях.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Масштабна терористична атака росії проти цивільної інфраструктури. Спочатку дрони-камікадзе, потім 4 години атаки ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину. Били по житлових будинках. На жаль, є загиблі та постраждалі. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - йдеться у його дописі.

За словами прем'єра, енергетики, рятувальники, медики, поліцейські та всі служби працюють на місці.

"Дякуємо силам ППО за безустанну роботу і професіоналізм. Російські терористи обов’язково заплатять за все те зло, яке вони принесли в Україну", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, член Європейського парламенту від Бельгії гостро звернувся до ЄС після масованої атаки РФ по Україні.

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