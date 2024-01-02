Зруйнований цілий під’їзд: РФ атакувала Оріхів (фото)

Внаслідок атаки зазнала поранень літня мешканка однієї з квартир.

Російські війська влаштували два авіаудари по місту Оріхів Запорізької області вранці 2 січня. Внаслідок атаки поранено людину і є руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Близько 09:30 російські окупанти завдали двох авіаударів керованими бомбами по Оріхову. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому зруйновано цілий під’їзд.

Окрім того, внаслідок ударів поранень зазнала 75-річна жителька однієї з квартир пошкодженого будинку. Жінку доправлено до лікарні.

"Черговий акт геноциду проти мирних людей. Лише за те, що вони Українці. За те, що вони – Незламні!" – додав очільник ОВА.

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Зруйнований під'їзд житлового будинку Оріхова внаслідок російського удару / Фото: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами в ніч і вранці 2 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про знищення 72 ракет і 35 БПЛА. Однак у Києві та Харкові є влучання, і як наслідок руйнування, загиблі та поранені.

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