Зруйнований цілий під’їзд: РФ атакувала Оріхів (фото)

Внаслідок атаки зазнала поранень літня мешканка однієї з квартир.
Російські війська влаштували два авіаудари по місту Оріхів Запорізької області вранці 2 січня. Внаслідок атаки поранено людину і є руйнування.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Близько 09:30 російські окупанти завдали двох авіаударів керованими бомбами по Оріхову. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому зруйновано цілий під’їзд.
Окрім того, внаслідок ударів поранень зазнала 75-річна жителька однієї з квартир пошкодженого будинку. Жінку доправлено до лікарні.
"Черговий акт геноциду проти мирних людей. Лише за те, що вони Українці. За те, що вони – Незламні!" – додав очільник ОВА.
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Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами в ніч і вранці 2 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про знищення 72 ракет і 35 БПЛА. Однак у Києві та Харкові є влучання, і як наслідок руйнування, загиблі та поранені.
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