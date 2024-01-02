Ще одному учаснику в анексії Криму оголосили про підозру: кому саме

Ексдепутату держдуми РФ Магомеду Гаджиєву оголосили про підозру. Як відомо, він брав участь у голосуванні за анексію українського Криму.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними працівників ДБР, колишній депутат державної думи РФ 6 скликання Магомед Гаджиєв у 2014 підтримав рішення щодо незаконного входження АР Крим до складу Росії.

"Він проголосував за закон РФ "Про ратифікацію договору між РФ і республікою Крим про прийняття до російської федерації республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, наголошують у відомстві, він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого Конституцією України порядку.

Нагадаємо, СБУ вручила підозру відомому алкогольному магнату.

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