Санкції – не вихід: експерт назвав єдиний дієвий інструмент проти ракетний атак РФ

За словами експерта, потрібно, "щоб росіяни відчували те ж саме, те, що відчуваємо ми".

Західні санкції не зупинять атаки Росії по території України. Запобігти повітряному терору Кремля зможе лише ракетний паритет між Україною та РФ.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає FREEДОМ.

Також читайте На Київщині під час ракетної атаки в укритті народилося немовля – подробиці

Омельченко зауважив, що західні санкції, зокрема Сполучених Штатів, не ставлять за мету повністю зруйнувати економіку Росії, щоб почалися внутрішні процеси з розвалу країни-агресорки.

"Тобто Байден чітко сказав, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки в нас є можливостей. Тобто він не каже, що треба зупинити Росію, щоб Україна перемогла й так далі. Тому це політичні рішення. Так, вони намагатимуться збільшити наслідки ось цієї війни для Росії, але не до критичного рівня. Розумієте? Тобто вони не будуть робити такі санкції, щоб постало питання про розвал російської економіки", – зазначив експерт.

Тому, за його словами, санкційний тиск не здатний зупинити російські ракетні атаки.

"Єдиний спосіб – це досягнення ракетного паритету між Україною і Росією. Тобто нам необхідні відповідні ракети середньої дальності для того, щоб ми могли завдавати удару у відповідь, щоб росіяни відчували те ж саме, те, що відчуваємо ми. Тобто без цього досягнення військового паритету, в першу чергу, в ракетах, ніякі санкції, ніщо Росію не зупинить", – підсумував Омельченко.

Нагадаємо, що надранок 2 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Уночі росіяни атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. У Києві горіли багатоповерхівки і авто, є багато потерпілих. Унаслідок атаки по столиці загинули двоє людей, а кількість потерпілих збільшилася до майже пів сотні.

Також під ворожим вогнем опинився і Харків. Там внаслідок ракетних ударів 2 січня кількість постраждалих зросла до 44, серед них опинилися п’ятеро дітей. Жертвою атаки стала 91-річна жінка.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Ігнат - про атаку 2 січня: Основний удар був по Києву! Але Росія вгатила і по своєму ж селу!