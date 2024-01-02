Чому РФ запустила по Україні саме 10 "Кинджалів": Коваленко розповів про проблеми окупантів

Окупаційна армія Росії 2 січня атакувала Київ 10 ракетами "Кинджал" – їх всі успішно збила ППО. Від 2022 року це було найбільше одноразове застосування цих ракет.

Про це зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Але чому 10, а не 12? Це запитання у мене виникло у зв'язку з тим, що носіїв Х-47М2 "Кинжал", перехоплювачів МіГ-31К, всього ескадрилья - 12 перехоплювачів. Так, якщо запускаєте 10, чому ж не 12? Справа в тому, що у грудні 2022 року в Білорусі було зафіксовано загоряння двигуна одного з російських МІГ-31К. А на початку 2023 року інший МіГ-31К було евакуйовано з Білорусі для ремонту", - зауважив есперт.

Так, за словами Коваленка, фактично один із МіГ-31К так і не вийшов з ремонту, а у другого регулярний помпаж двигуна, що робить виконання бойових завдань ризикованим заняттям. І сьогоднішній пуск 10 ракет замість 12 лише підтверджує цю інформацію.

Експерт також нагадав, що перехоплювачі МіГ-31 вироблялися від 1975 по 1994 роки, тобто найновішому з них – 29 років. Після припинення виробництва винищувачів поступово було згорнуто і серійне виробництво двигунів Д-30Ф6.

"На сьогоднішній день ВПК (військово-промисловий комплекс - ред.) Росії може лише обслуговувати та ремонтувати МіГ-31 та його вузли, а кількість запчастин та вузлів на зберіганні болісно зменшується, з урахуванням активності польотів даних літаків", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Росія 2 січня здійснила масштабну ракетну атаку по Україні. Силами ППО було знищено знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

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