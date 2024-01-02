Стало відомо, у скільки РФ обійшлася масована атака по Україні

Росіяни 2 січня завдали масованої атаки по Україні. Це обійшлося країні-агресорці приблизно у 620 мільйонів доларів.

Про це свідчать розрахунки Forbes.

За даними Повітряних сил російські війська застосували проти України загалом 99 ракет різних типів та ударних безпілотників:

у першій хвилі ворог атакував БПЛА Shahed-136/131 - усі 35 вони були знищені;

вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

також ворог запустив десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К;

три крилаті ракети "Калібр";

12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно 620 млн доларів", - вказано у повідомленні.

Для цього розрахунку використовували наступні оцінки:

Х-101 – 13 млн дол,

"Калібр" – 6,5 млн дол,

"Іскандер" – 3 млн дол,

"Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол,

"Точка-У" – 0,3 млн дол,

Х-55 – 2 млн дол,

Х-555 – 4 млн дол,

Х-47 "Кинджал" – 15 млн дол,

Shahed-136 – 50 тис дол.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 2 січня, РФ атакувала Україну безпілотниками Shahed-136/131 та різними типами ракет. Знищено 72 ракети різних типів та 35 дронів. Основним напрямком удару окупаційних військ стала столиця Київ.

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