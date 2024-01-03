У Бєлгороді пролунали вибухи

Увечері 2 січня 2024 року у Бєлгороді знову було неспокійно.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Зокрема, він повідомив, що у Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки.

"Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці - спустіться в укриття або в інше безпечне місце", - нагадав він росіянам правила поведінки під час повітряної тривоги.

А пізніше він почав переконувати, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом знову спрацювала російська "система ППО", мовляв, "збито 9 повітряних цілей" на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

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За попередніми даними, постраждалих немає.

У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в ніч проти 2 січня та вранці Росія влаштувала масовану атаку по Україні, запустивши 72 ракети різних типів та 35 БПЛА. Головний напрямок удару – Київ. Також добряче дісталося Харкову. У містах є суттєві руйнування, загиблі та багато поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни влаштували пекло Києву та Харкову! Наслідки масованої атаки

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