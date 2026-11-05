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На Чернігівщині батько рік ґвалтував рідну доньку
Затриманий, за даними поліції, протягом року ґвалтував рідну доньку.
На Чернігівщині підозрюють 56-річного батька у зґвалтування своєї доньки. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про випадок повідомили у поліції.
«В одному з сіл Ріпкинської громади в період від 2021 до 2022 роки чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо своєї малолітньої доньки», — йдеться у поліції.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Чоловіка затримали на підставі ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
Нагадаємо, у Житомирській області засудили чоловіка за сексуальні злочини щодо двох малолітніх падчерок. Тепер він проведе за ґратами 15 років.