Називав це грою: у Києві чоловік роками розбещував 3-річну доньку

Кривдника дитини затримано / © iStock

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У Києві 42-річному чоловікові повідомили про підозру у розбещенні власної 3-річної доньки. За даними слідства, чоловік вчиняв протиправні дії від 2024 року.

Про це повідомили у поліції.

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За даними слідства, чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно дитини, які фільмував на власний смартфон.

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«Правоохоронці здійснили обшук у квартирі за місцем мешкання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, батько оголював свій статевий орган перед дитиною, одягав на нього іграшку та пропонував малечі торкатися його. Дії чоловіка він називав грою.

Киянину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої особи, вчинене членом сім’ї) та ч. ч. 1, 4 ст. 301−1 (Виготовлення, зберігання та перевезення дитячої порнографії, а також примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, на Тернопільщині суд засудив до 15 років тюрми чоловіка, який систематично ґвалтував і розбещував малолітню племінницю-пасербицю.

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