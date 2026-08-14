Называл это игрой: в Киеве мужчина годами развращал 3-летнюю дочь

Обидчик ребенка задержан / © iStock

Реклама

В Киеве 42-летнему мужчине сообщили о подозрении в развращении собственной 3-летней дочери. По данным следствия, мужчина совершал противоправные действия с 2024 года.

Об этом сообщили в полиции.

Реклама

По данным следствия, мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении ребенка, которые снимался на собственный смартфон.

Реклама

«Правоохранители провели обыск в квартире по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику с поличным», — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, отец обнажал свой половой орган перед ребенком, одевал на него игрушку и предлагал малышу прикасаться к нему. Действия мужчины он называл игрой.

Киевлянину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего лица, совершенное членом семьи) и ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (Изготовление, хранение и перевозка детской порнографии, а также принуждение малолетнего лица к участию в создании детской порнографии) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Тернопольской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, который систематически насиловал и развращал малолетнюю племянницу.

Реклама

Новости партнеров