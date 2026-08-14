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В Одесской области в море исчез 14-летний парень: его до сих пор ищут
По предварительной информации, парень исчез именно во время купания. Других подробностей о происшествии и поисковой операции полиция пока не сообщает.
В Одесской области на побережье Черного моря во время купания исчез 14-летний парень. Это произошло 13 августа около 18:00.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, подросток вошел в воду и исчез во время купания.
Сейчас парня разыскивают полицейские и спасатели. Правоохранители также опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую унесло в море на надувном круге. Ребенка искали в течение 5 дней.
А на Буковине во время отдыха на воде исчезли 49-летний отец и два сына 7 и 8 лет. Трагедия произошла в районе села Репужинцы Черновицкого района. Во время купания дети начали тонуть, отец бросился их спасать и также исчез под водой.