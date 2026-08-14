В Одесской области в море исчез 14-летний парень: его до сих пор ищут

На побережье работают полицейские и спасатели / © ТСН

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В Одесской области на побережье Черного моря во время купания исчез 14-летний парень. Это произошло 13 августа около 18:00.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По предварительной информации, подросток вошел в воду и исчез во время купания.

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Сейчас парня разыскивают полицейские и спасатели. Правоохранители также опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую унесло в море на надувном круге. Ребенка искали в течение 5 дней.

А на Буковине во время отдыха на воде исчезли 49-летний отец и два сына 7 и 8 лет. Трагедия произошла в районе села Репужинцы Черновицкого района. Во время купания дети начали тонуть, отец бросился их спасать и также исчез под водой.

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