Чоловік з Тернопільщини кілька разів ґвалтував 11-річну племінницю: він шокував поясненнями

Чоловік на Тернопільщині ґвалтував дитину / © Freepik

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У Тернопільській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ґвалтував 11-річну племінницю. Під час допиту на поліграфі він заявив, що мав інтим з дитиною, бо «вона "некровна" дочка його рідного брата».

Про це йдеться у вироку Підгаєцького районного суду Тернопільської області.

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Як викрили педофіла

Згідно з матеріалами судової справи, обвинувачений від 2019 року мешкав під одним дахом в одному із сіл Тернопільщини разом із цивільною дружиною (вдовою його покійного рідного брата) та її дітьми. Дівчинка сприймала чоловіка як «безпечного дорослого» — вітчима та рідного дядька.

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Злочини мали систематичний характер:

Весна 2023 року: перебуваючи з 11-річною пасербицею на рибалці на березі річки Золота Липа, скориставшись відсутністю дорослих та безпорадним станом дитини, зловмисник уперше вступив із нею у статевий акт. Згодом подібні епізоди повторювалися. Зловмисник змушував дитину спати в одному ліжку, примушував до інтимних торкань, залякував і забороняв розповідати матері. Березень 2025 року: чоловік поцілував дівчинку в шию, залишивши підшкірний крововилив. Навчаючи дитину «інтиму», чоловік переконував її, що так виражається «кохання».

Побачивши сліди на шиї доньки, матір звернулася до місцевої сільради. Фахівці служби у справах дітей та психологи негайно залучили поліцію.

Свідчення дитини та докази в Instagram

Аби уникнути ретравматизації малолітньої дівчинки, її допит проводили у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за міжнародною моделлю «Барнахус» у присутності практичного психолога.

Дитина детально та логічно розповіла про злочини, зазначивши, що вітчим купував їй подарунки, обіцяв придбати коштовний смартфон (iPhone), контролював її пересування та писав повідомлення сексуального характеру.

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Доказова база обвинувачення:

Судова лінгвістична експертиза: фахівці проаналізували вилучене з телефону дівчинки листування в соцмережі Instagram і підтвердили факт сексуальних стосунків між дорослим чоловіком та дитиною.

Судово-психіатрична експертиза: підтвердила, що дівчинка не схильна до фантазування, а пережиті події завдали їй глибокої, хронічної психологічної травми.

Поліграф: під час опитування обвинувачений плутався у свідченнях та намагався переконати фахівців, що інтим був «за взаємною згодою», а дитина «не є йому кровною».

У судовому засіданні обвинувачений вину в зґвалтуванні та сексуальному насильстві не визнав.

«Він заперечує те, що він вступав у статевий акт із дитиною або ж вчиняв відносно неї сексуальне насильство. Вважає, що вона на нього наговорила, бо він обіцяв їй айфон, але не купив. Щодо вчинення розпусних дій відносно малолітньої потерпілої, які мали місце у березні 2025 року обвинувачений вину визнав частково, та повідомив, що він дійсно цілував дитину "по-справжньому", зокрема в шию, щоб задовольнити її цікавість і показати, як то робиться», — йдеться у матеріалах справи.

Однак суд критично відкинув такі захисні версії.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду

Підгаєцький районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років);

ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство щодо малолітньої);

ч. 2 ст. 156 (розпусні дії щодо малолітньої особи членом сім’ї).

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд остаточно призначив:

15 (п’ятнадцять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням та вихованням дітей, строком на 3 роки.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов та зобов’язав засудженого виплатити на користь потерпілої дитини 300 000 гривень моральної шкоди, які будуть спрямовані на її довготривалу психологічну реабілітацію.

До набрання вироком чинності засуджений перебуватиме під вартою.

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