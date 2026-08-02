На Буковині 19-річний хлопець зґвалтував дитину в покинутому будинку

Хлопця затримано / © pixabay.com

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У Чернівецькому районі 19-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчину. Зловмисник змусив її зайти до покинутого будинку, де вчинив сексуальне насильство.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

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«Підозрюваний був знайомий із дівчиною та знав про її вік. Вони зустрілись на пасовищі у селі, де проживала постраждала. Між ними виникла суперечка», — йдеться у повідомленні.

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Зі слів потерпілої, агресивний тон хлопця злякав її. Саме тому вона побоялася відмовити й погодилася піти з ним до сусіднього села. Там вони зайшли до покинутого будинку, де підозрюваний зґвалтував дівчину.

Його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення винуватості йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові до суду скерували обвинувальний акт щодо рясофорного ченця Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та у злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією.

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