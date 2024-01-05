Потрусило добряче: що відомо про нічні вибухи у Бєлгороді

Чергова гучна ніч минула в російському Бєлгороді. Ввечері, 4 січня, близько 23:00 у місті лунала повітряна тривога - згодом місцеві чули десятки вибухів та почали показувати у соцмережах відео "прильотів".

Про чергову відплату за російський ракетний терор проти України - в ексклюзиві TСН.ua.

У Міноборони РФ стверджують, що Бєлгород вкотре обстрілювали з ракетного комплекса "Вільха". Це українська розробка - нащадок радянського РСЗВ "Смерч". Заявлена дальність враження "Вільхи"- близько 110 кілометрів.

За словами очевидців, прилетіло на вулицю Макаренка - це східна околиця міста. Бєлгородців "потрусило" добряче - шмаття того, що впало у двір житлового масиву, не тільки повибивало там шибки, але й понівечило припарковані автівки - одна з них взагалі перевернулась.

Звісно, на місце падіння ракети збіглись місцеві пропагандисти і впевнено заявили, що у всьому винні українці. Цікавий і той факт, що район, в який нібито прилетів снаряд, називається українським словом Крейда.

Приїхав на місце і губернатор Бєлгородської області Гладков. За його словами, внаслідок чергової "безжальної" атаки ЗСУ пошкоджено аж 130 вікон, 30 машин і поранені двоє росіян.

Варто нагадати, що 30 грудня 2023 року, за день після нищівної російської терористичної ракетної атаки на Україну, був атакований і російський Бєлгород. За даними Міноборони РФ, атакували місто також з "Вільхи". Тоді загинули 24 росіяни та понад 100 отримали поранення.

В українських спецслужбах стверджують - Україна не цілить по цивільних об’єктах, а події в центрі Бєлгорода - наслідок безвідповідальної робити російської ППО, повідомили джерела "Суспільного".

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