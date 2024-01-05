Росіяни підірвалися на мінах: ГУР здійснило спецоперацію в Бєлгородській області

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про проведення спецоперації на території Бєлгородської області РФ.

Про деталі повідомили у відомстві.

"Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушились ― почали проводити активні інженерні роботи. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт", - йдеться у повідомленні.

Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Нагадаємо, у Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила лави офіцерів РФ.

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