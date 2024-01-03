У Бєлгородській області РФ лунає повітряна тривога: що сталося

У Бєлгороді - тривожна ніч.
У Бєлгороді кілька хвилин тому увімкнули сирену. Це сталося майже одночасно з оголошенням сигналу повітряної тривоги у Харківській області.
"Харківська область - ракетна небезпека!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.
У соціальних мережах бєлгородці обговорюють, що повітряна тривога оголошена через нібито "роботу ППО". Водночас радять не підходити до вікон та залишатися вдома.
Росіяни також повідомляють про гучну "бавовну" над областю.
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша "система ППО" - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки на цей час немає", - запевнив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, що близько опівночі у Бєлгороді пролунали вибухи.
Нагадаємо, в ніч проти 2 січня та вранці Росія влаштувала масовану атаку по Україні, запустивши 72 ракети різних типів та 35 БПЛА. Головний напрямок удару – Київ. Також добряче дісталося Харкову. У містах є суттєві руйнування, загиблі та багато поранених.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни влаштували пекло Києву та Харкову! Наслідки масованої атаки
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