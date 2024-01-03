У Бєлгородській області РФ лунає повітряна тривога: що сталося

У Бєлгороді кілька хвилин тому увімкнули сирену. Це сталося майже одночасно з оголошенням сигналу повітряної тривоги у Харківській області.

"Харківська область - ракетна небезпека!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

У соціальних мережах бєлгородці обговорюють, що повітряна тривога оголошена через нібито "роботу ППО". Водночас радять не підходити до вікон та залишатися вдома.

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Росіяни також повідомляють про гучну "бавовну" над областю.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша "система ППО" - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки на цей час немає", - запевнив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, що близько опівночі у Бєлгороді пролунали вибухи.

Нагадаємо, в ніч проти 2 січня та вранці Росія влаштувала масовану атаку по Україні, запустивши 72 ракети різних типів та 35 БПЛА. Головний напрямок удару – Київ. Також добряче дісталося Харкову. У містах є суттєві руйнування, загиблі та багато поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни влаштували пекло Києву та Харкову! Наслідки масованої атаки

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