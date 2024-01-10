Блокировка зарплат уклонистам: в Раде сообщили о предварительных намерениях

Из скандального законопроекта о мобилизации планируют убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклоняющимся от мобилизации.

Об этом ТСН.ua сообщил информированный источник в Верховной Раде, знакомый с процессом рассмотрения этого законопроекта.

Как известно, Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение этого документа.

Накануне ряд адвокатов в комментарии для ТСН.ua выразили мнение, что норма о блокировании банковских счетов антиконстуционна, потому что лишает человека заработной платы и средств на существование.

Новый проект закона о мобилизации в Украине

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Авторы законопроекта предлагают:

Призывать мужчин не с 27 лет, как сейчас, а с 25 лет.

Электронный кабинет и электронная повестка, которая в него должна поступить. Или на ваш имейл. Но пока не ясны технические вопросы: как проверить актуальность почты, не попала ли повестка в спам и что делать, если у вас нет электронной почты вообще.

У повесток будет четкий срок явки, чего не было раньше.

Мобилизация из-за границы. Это то, на что уже начали реагировать проживающие за пределами нашего государства украинцы – это оформление документов в дипломатических учреждениях. Пока можно, а дальше возможно только с постановлением на учет. Эта норма дискутируется. Но отдельно есть и строка — "на службу призываются военнообязанные независимо от места их пребывания".

В Верховной Раде продолжается обсуждение нового проекта закона.

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