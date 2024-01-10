Блокування зарплат ухилянтам: у Раді повідомили про попередні наміри 

Зі скандального законопроєкту про мобілізацію планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків тим, хто ухиляється від мобілізації.

Про це ТСН.ua повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді, обізнане з процесом розгляду цього законопроєкту.

Як відомо, Верховна Рада сьогодні планує продовжити розгляд цього документа.

Напередодні низка адвокатів в коментарі для ТСН.ua висловили думку, що норма про блокування банківських рахунків є антиконстуційною, тому що позбавляє людину заробітної плати та коштів на існування.

Новий проєкт закону про мобілізацію в Україні

25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.

Автори законопроєкту пропонують:

Призивати чоловіків не з 27 років, як зараз, а з 25.

Електронний кабінет і електронна повістка, яка до нього має надійти. Або ж на ваш імейл. Але поки що не зрозумілі технічні питання: як перевірити актуальність пошти, чи не потрапила повістка в спам і що робити, якщо у вас немає електронної пошти взагалі.

Повістки матимуть чіткий строк явки, чого не було раніше.

Мобілізація з-за кордону. Це те, на що вже почали реагувати українці, що проживають за межами нашої держави – це оформлення документів у дипломатичних установах. Поки можна, а далі – можливо лише з постановою на облік. Ця норма дискутується. Але окремо є і рядок про - "на службу призиваються військовозобов'язані незалежно від місця їхнього перебування".

Наразі у Верховній Раді триває обговорення нового проєкту закону.

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