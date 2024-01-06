Чи є просування окупантів на Харківщині: звіт ISW

Зазначалося, що 5 січня російські війська просунулися на Куп'янському та лиманському напрямках. Утім підтверджених змін на лінії фронту не було.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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Як пишуть в ISW, один із російських воєнкорів стверджував, що сили РФ витіснили українські війська з позицій у північній і центральній Синьківці (на північний схід від Куп'янська), і що Синьків зараз є спірною сірою зоною. Інший заявляв, що російські сили просунулися на позиції в межах трьох кілометрів від Тернів і Ямполівки (на захід від Кремінної), і заявив, що російські сили намагаються ліквідувати український плацдарм на правому березі річки Жеребець у цьому районі.

"Проте ISW ще не спостерігала візуального підтвердження цих передбачуваних досягнень на Куп'янському чи Лиманському напрямках. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки та на схід від Петропавлівки, а також на Лиманському напрямку в районі Тернової та в районі Серебрянського лісу", – підсумували аналітики.

Раніше у ГУР повідомили, що російські окупаційні війська можуть активізуватися під Куп'янськом у Харківській області.

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