Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи є просування окупантів на Харківщині: звіт ISW

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
485
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи є просування окупантів на Харківщині: звіт ISW

Наслідки обстрілу Куп'янського району 19 грудня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Доказів просувань на Куп'янському чи Лиманському напрямках аналітики не знайшли.

Зазначалося, що 5 січня російські війська просунулися на Куп'янському та лиманському напрямках. Утім підтверджених змін на лінії фронту не було.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Деталі

Як пишуть в ISW, один із російських воєнкорів стверджував, що сили РФ витіснили українські війська з позицій у північній і центральній Синьківці (на північний схід від Куп'янська), і що Синьків зараз є спірною сірою зоною. Інший заявляв, що російські сили просунулися на позиції в межах трьох кілометрів від Тернів і Ямполівки (на захід від Кремінної), і заявив, що російські сили намагаються ліквідувати український плацдарм на правому березі річки Жеребець у цьому районі.

"Проте ISW ще не спостерігала візуального підтвердження цих передбачуваних досягнень на Куп'янському чи Лиманському напрямках. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки та на схід від Петропавлівки, а також на Лиманському напрямку в районі Тернової та в районі Серебрянського лісу", – підсумували аналітики.

Раніше у ГУР повідомили, що російські окупаційні війська можуть активізуватися під Куп'янськом у Харківській області. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
485
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація