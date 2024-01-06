У Харківській області лунають вибухи: що відомо

У суботу, 6 січня, у Харківській області пролунали вибухи. У регіоні триває повітряна тривога від 09:24.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"На Харківщині пролунали щонайменше два вибухи, передають кореспонденти "Суспільного", - йдеться у дописі.

Тим часом Telegram-канал "Харків 1654 | Місто-герой" повідомив, що вибух був у передмісті.

До слова, моніторингові канали інформували про активність трьох бортів СУ-34 у Білгородській області, а також - про запуски ракет. Офіційної інформації від місцевої влади немає.

Втім, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" наголошує, що станом на 10:08 ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. Але він також попереджає, що зберігається загроза нових ракетних ударів.

"Особливо - для мешканців області. Тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки", - наголошує він.

Нагадаємо, о 09:26 в Україні була оголошена повномасштабна тривога через зліт МіГ-31к.

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