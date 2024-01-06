Вночі росіяни атакували Україну дронами: скільки Shahed знищено

Вночі проти суботи, 6 січня, армія РФ вкотре атакувала Україну безпілотниками Shahed. Окупанти запустили два дрони.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Влада повідомила, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

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