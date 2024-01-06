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Ночью россияне атаковали Украину дронами: сколько Shahed уничтожено

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ночью россияне атаковали Украину дронами: сколько Shahed уничтожено

Беспилотник. / Фото: Associated Press

ПВО сбила все дроны.

Ночью на субботу, 6 января, армия РФ в очередной раз атаковала Украину беспилотниками Shahed. оккупанты запустили два дрона.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Хмельнитчине раздались взрывы. Власти сообщили, что в области сработала противовоздушная оборона.

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Дата публикации
Просмотры
1222
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