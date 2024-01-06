Вночі в Хмельницькій області лунали вибухи: що відомо

Руйнувань і потерпілих немає.

Вночі проти 6 січня в Хмельницькій області лунали вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.ППО.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час сигналу "повітряна тривога" сили ППО ЗСУ знешкодили один БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

Нагадаємо, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Вночі росіяни атакували Україну дронами - випустили два БпЛА. Їх збили у Миколаївській та Хмельницькій областях.

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