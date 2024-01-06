Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: что известно

Разрушений и пострадавших нет.

Ночью против 6 января в Хмельницкой области раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "воздушная тревога" силы ПВО ВСУ обезвредили один БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, информация о травмированных или погибших не поступала.

Напомним, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Ночью россияне атаковали Украину дронами – выпустили два БпЛА. Их сбили в Николаевской и Хмельницкой областях.

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