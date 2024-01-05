Новий наступ росіян: в ГУР розповіли, де може активізуватися армія РФ

Російські окупаційні війська можуть активізуватися під Куп'янськом у Харківській області.

Так представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net прокоментував статтю The Telegraph на Харків.

За його словами, українська розвідка фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, цей факт може вказувати на те, що РФ може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту. Втім, підтвердити, що це станеться 15 січня, як пише британське видання, в ГУР не можуть.

"Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати. Українські сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування", - заявив представник ГУР.

Чи буде наступ на Харків

Також прокоментував статтю The Telegraph про наступ Росії на Харків інший представник ГУР Андрій Черняк. Він також підтверджує накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано. Втім, з його слів, ситуація може змінюватися щохвилини.

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