РФ готує повторний наступ на Харків: в ОВА прокоментували інформацію у ЗМІ

Видання The Telegraph з посиланням на власні джерела опублікувало статтю, що вже 15 січня Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Місцева влада заявляє, що наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував інформацію у ЗМІ.

"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим", - наголошує очільник ОВА.

Синєгубов зауважує, що російські загарбники не відмовляються від наміру повернути втрачені в листопаді 2022-го території та захопити Харків. Саме тому слід бути напоготові.

За словами керівника області, наразі російські війська здійснюють безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів поблизу кордону. Зокрема, села Липці та сусідніх сіл.

"За останні два дні війська РФ випустили по цих населених пунктах десятки ракет С-300. Зафіксовані влучання в житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури", - повідомив Синєгубов.

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Стаття The Telegraph

Британське видання пише, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ та прилеглі території.

Крім того, місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що окупанти можуть посилити повітряні атаки вже цими вихідними - 7 січня.

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