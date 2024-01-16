Громко было во время воздушной тревоги.

Во вторник, 16 января, в Кропивницком произошли взрывы. В Кировоградской области с 14:41 раздаются сирены.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что о ракетной опасности для Кировоградщины сообщали Воздушные силы ВСУ: "Ракета, вероятно, Х-59, с юга! В направлении Кировоградской области".

Как сообщалось, 16 января по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Моздок". Сирены звучали с 10:39 до 11:56.

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