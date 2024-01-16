Росія готує новий масований удар по Україні: що про це відомо

Знищення російських літаків та невідомі дрони “запорєбріком”. Рашисти знову планують масовану атаку по Україні, прикриватися будуть “помстою” за удари. Експерти прогнозують, коли ймовірно розпочнеться новий ракетний терор.

Детальніше про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Увага! Росіяни будуть бити по Україні!

Насичені на російські втрати дні можуть перетворитися у новий ракетний терор. У Центрі протидії дезінформації попередили: втрату літаків рашисти переживають дуже болісно, тож як завжди, прикриваючись “помстою”, захочуть вгатити по Україні.

Фото: Центр протидії дезінформації

Українські військові “мінуснули” російські літаки

Ні для кого не новинка так звані “відплати” від рашистів. Нагадаємо, що днями ворог в одну мить залишився без своїх двох хвалених літаків, це зокрема А-50 і літак повітряно-командного пункту Іл-22М. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у Мережі 15 січня.

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Чому для рашистів це важкі втрати?

Важкою втратою для рашистів став російський літак А-50. Адже його вартість близько $330 мільйонів, а зробити новий вони вже не зможуть. А ще загинув весь екіпаж. Варто розуміти, що значна частина екіпажу А-50 є вузькоспеціалізованою і повинна пройти кількарічну підготовку.

Читайте провідні новини дня:

Заява Буданова і спецпоказ повітряного бою від Залужного

Керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times заявив, що до цього удару у Росії було штук 8 А-50. Але один знаходиться на нескінченній модернізації, два — небоєздатні. Ще один був пошкоджений у Білорусі та вже рік на ремонті. Чи вийде він із нього — питання, бо росіяни мають проблеми з ремонтом таких складних електронних систем.

Тепер збили ще один, так що залишається чотири боєздатні літаки цього типу. Відео успішного повітряного бою над Азовським морем показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний підтвердив інформацію про збиття ворожих літаків А-50 та Іл-22.



"Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!", – додав головнокомандувач ЗСУ. pic.twitter.com/gmmbZJ8QVH — ҐРУНТ (@grntmedia) January 15, 2024

Що виють на болотах?

Втім, як і завжди, російські пропагандисти усіляко намагалися заперечити втрату цих літаків. Там навіть ляпнули, що літак був знищений “дружнім вогнем” російської протиповітряної оборони.

Тим часом аналітики розповідають, що А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою. Але роблять це для того, аби роспілоти не йшли у відказ і далі працювали над морем. Про усі ці “нєувязочки” розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

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Як вдалося провести таку спецоперацію?

Росіяни у коментарях лютують, як би там не було, сам факт знищення унікальних російських літаків змушує у рашистів підгорати. Тим паче, припускають експерти, збиті льотчики стали збитими зовсім не завдяки ППО.

Зважайте на тривогу!

Саме тому російське військове керівницво лютує і тепер буде віддавати накази атакувати українські міста. Тож закликаємо найближчими днями не нехтувати повітряною тривогою й негайно йти до укриттів, це може врятувати життя вам і вашій родині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! РОСІЯ ГОТУЄ НОВИЙ МАСОВАНИЙ УДАР!

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