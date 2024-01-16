Павлоград залишився без світла: що сталося

Невідомо, коли у квартирах людей з'явиться електроенергія.
У вівторок, 16 січня, Павлоград Дніпропетровської області залишився без електрики. У місті відбулося аварійне відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі Павлоградського міськвиконкому.
"Шановні павлоградці! Відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Що саме стало причиною аварійного відключення світла та коли закінчаться ремонтні роботи, наразі невідомо.
Як повідомлялося, парламент скасував мораторій. Українцям відключатимуть світло за борги. Однак, це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.
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