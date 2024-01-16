Павлоград остался без света: что произошло

Неизвестно, когда в квартирах у людей появится электроэнергия.

Во вторник, 16 января, Павлоград Днепропетровской области остался без электричества. В городе произошло аварийное отключение света.

Об этом сообщили в пресс-службе Павлоградского горисполкома.

"Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города. Продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной аварийного отключения света и когда закончатся ремонтные работы, пока неизвестно.

Как сообщалось, парламент упразднил мораторий. Украинцам будут отключать свет за долги. Однако это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

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