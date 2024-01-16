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Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо – Столтенберг

Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо – Столтенберг

Зеленский и Столтенберг / Фото: Twitter/Йенс Столтенберг

Политики встретились в рамках WEF.

Владимир Зеленский находится в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Во вторник, 16 января, он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом генсек Альянса сообщил на своей странице в X (Twitter).

"Прекрасно начать день в Давосе со встречи с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма", — отметил он.

Как детализировал Столтенберг, сейчас:

  • Украина сохраняет свою независимость,
  • украинцы отвергли Россию и избрали Запад;
  • наше государство ближе к НАТО, чем когда-либо прежде.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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