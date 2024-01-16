Курс валют на 16 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подорожала.
.Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 января. Стоимость доллара – 37,86 – на 3 коп. больше курса предыдущего дня. Евро в это время вырос на 9 коп., а злотый — на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,86 грн (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,47 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,50 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн
- "Ощадбанк" – 38,10 – 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн
- "Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,05 – 38,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,65 – 42,65 грн
- "Ощадбанк" – 42,15 – 42,80 грн
- "ПУМБ" – 42,00 – 42,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,60 – 42,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,75 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн
Как сообщалось, доллар в Украине стремительно дешевеет. Курс доллара остановился, не достигнув отметки в 40 гривен и начал снижаться.
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