Курс валют на 16 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

.Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 января. Стоимость доллара – 37,86 – на 3 коп. больше курса предыдущего дня. Евро в это время вырос на 9 коп., а злотый — на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,86 грн (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,47 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,50 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн

"Ощадбанк" – 38,10 – 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн

"Укрэксимбанк" – 38,05 – 38,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,65 – 42,65 грн

"Ощадбанк" – 42,15 – 42,80 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,60 – 42,70 грн

"Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,75 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн

Как сообщалось, доллар в Украине стремительно дешевеет. Курс доллара остановился, не достигнув отметки в 40 гривен и начал снижаться.

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