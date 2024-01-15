Шмыгаль сообщил, когда и на сколько вырастут пенсии украинцев

Пенсии в Украине вырастут в марте 2024 года – именно тогда будет проведена индексация пенсионных выплат. Ожидается рост в среднем на 13%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 12 января.

"За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат. В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам, пенсии вырастут в среднем на 13%", – рассказал Шмыгаль.

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Он добавил, что в целом социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 млрд. грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.

На субсидии для украинцев будет выделено 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в прошлом году.

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Кроме того, правительство увеличивает финансирование в поддержку ветеранов вдвое, сказал премьер. В госбюджете на это предусмотрено более 14 млрд. грн.

"В приоритете – реабилитационная и психологическая помощь ветеранам. Выделяем на нее более 2,5 млрд грн", – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее индексацию пенсий в марте 2024 года анонсировала министер соцполитики Оксана Жолнович. По предварительным подсчетам, прибавку в размере 1 тыс. грн получат украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн.

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