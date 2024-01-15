Свитолина одержала разгромную победу на старте Australian Open-2024

Элина Свитолина в первом круге австралийского мэйджора разобралась с юной австралийкой Тейлой Престон.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала выступления в основной сетке первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024.

В матче первого круга Свитолина разбила 18-летнюю Тейлу Престон из Австралии (WTA №203), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Поединок длился ровно один час и завершился победой украинки со счетом 6:2, 6:2.

Это была первая личная встреча теннисисток. В этом году Престон дебютировала в основной сетке турнира серии Grand Slam.

Отметим, что Свитолина одержала свою первую победу на Australian Open с 2022 года. В прошлом сезоне Элина пропустила австралийский мэйджор, поскольку была в декрете.

Во втором круге соревнований Свитолина сыграет с болгаркой Викторией Томовой (WTA №77), которая на старте основной сетки обыграла американку Кайлу Дэй (WTA №86) со счетом 6:4, 6:2.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

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