Світоліна здобула розгромну перемогу на старті Australian Open-2024

Еліна Світоліна у першому колі австралійського мейджора розібралася з юною австралійкою Тейлою Престон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала виступи в основній сітці першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024.

В матчі першого кола Світоліна розбила 18-річну Тейлу Престон з Австралії (WTA №203), яка отримала вайлдкард від організаторів.

Поєдинок тривав рівно одну годину й завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 6:2.

Це була перша особиста зустріч тенісисток. Цьогоріч Престон дебютувала в основній сітці турніру серії Grand Slam.

Зазначимо, що Світоліна здобула свою першу перемогу на Australian Open від 2022 року. Минулого сезону Еліна пропустила австралійський мейджор, оскільки була в декреті.

У другому колі змагань Світоліна зіграє з болгаркою Вікторією Томовою (WTA №77), яка на старті основної сітки переграла американку Кайлу Дей (WTA №86) з рахунком 6:4, 6:2.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

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