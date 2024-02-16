21-річний відомий український співак розсекретив майбутню стать первістка

Український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, розсекретив стать первістка.

Зокрема, знаменитість разом з вагітною нареченою, блогеркою Сімбочкою, вийшли на дах будинку, щоб там сповістити своїм шанувальникам, на кого вони чекають. Цікаво, що така мінівечірка пройшла без гостей. Відповідним відео пара поділилася у себе на сторінках в Instagram.

У кадрі закохані тримають величезну чорну кулю зі знаками запитання та кольорові димові шашки. Заздалегідь домовившись пара лопає кульку – звідти розлітаються рожеві конфеті. Так, у Іллі та його обраниці народиться дівчинка.

Parfeniuk з вагітною нареченою розкрили стать первістка

Наприкінці ролику співак ніжно цілує свою кохану та кружляє її в обіймах.

"Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт", - розчулили підписом закохані.

До слова, блогерка Сімбочка перебуває вже на останніх тижнях вагітності і зовсім скоро стане мамою.

Зазначимо, пара розповіла про своє одруження наприкінці минулого року. Втім, як виявилося, свою обраницю Ілля покликав заміж ще у липні 2023 року у своєму рідному місті Канів, адже захотів сімейного затишку. І майже одразу після цієї новини наречені приголомшили своїх шанувальників, що чекають на поповнення в родині.

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