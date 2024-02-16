21-летний известный украинский певец рассекретил пол будущего первенца

Украинский певец, исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, рассекретил пол первенца.

В частности, знаменитость вместе с беременной невестой, блогершей Симбочкой, вышли на крышу дома, чтобы там известить своих поклонников, кого они ждут. Интересно, что такая мини-вечеринка прошла без гостей. Соответствующим видео пара поделилась у себя на страницах в Instagram.

В кадре возлюбленные держат огромный черный шар с вопросительными знаками и цветные дымовые шашки. Заранее договорившаяся пара лопает шарик – оттуда разлетаются розовые конфетти. Так, у Ильи и его избранницы родится девочка.

Parfeniuk с беременной невестой раскрыли пол первенца

В конце ролика певец нежно целует свою возлюбленную и кружит ее в объятиях.

"Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная", - растрогали подписью возлюбленные.

К слову, блогерша Симбочка находится уже на последних неделях беременности и совсем скоро станет мамой.

Отметим, пара рассказала о своей женитьбе в конце прошлого года. Впрочем, как оказалось, свою избранницу Илья позвал замуж еще в июле 2023 года в своем родном городе Канев, потому что захотел семейного уюта. И почти сразу после этой новости молодожены ошеломили своих поклонников новостью о пополнении в семье.

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