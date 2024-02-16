Відомий український музикант скасував концертний тур і вирушив на фронт

Сергій Сілаков став бійцем батальйону аеророзвідки “Гроза”.
Відомий український музикант Сергій Сілаков, якого багато хто знає під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії.
На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону аеророзвідки “Гроза”. Сілаков розмістив відео, у якому постав у військовій формі та попросив прихильників задонатити на потреби його батальйону.
До цього в одній з публікацій thekomakoma зазначив, що він підтримує мобілізацію:
“Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас”, - написав тоді музикант.
Під цією публікацією на співака вилилося багато хейту. Зокрема, юзери писали, що якщо Сергій підтримує мобілізацію, то чому він сам не на фронті. Згодом Силаков повідомив, що він й сам поповнив лави української армії.
Разом з тим thekomakoma одразу повідомив шанувальникам, що не поїде у всеукраїнський тур, оскільки має захищати батьківщину.
Зазначимо, що Сергій Сілаков, він же thekomakoma, український електронний музикант та саундпродюсер із міста Підволочиськ Тернопільської області. Грає у жанрах EDM та техно-рейву. Українцям виконавець відомий за композиціями "Танцюю сам", "Зірочки", "Сонечко", "Родина" і "Водний спорт".
Нагадаємо, раніше ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як він тричі ходив до ТЦК, аби стати на військовий облік і поділився, чому у нього з цим виникли проблеми.
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