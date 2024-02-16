Відомий український музикант скасував концертний тур і вирушив на фронт

Відомий український музикант Сергій Сілаков, якого багато хто знає під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії.

На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону аеророзвідки “Гроза”. Сілаков розмістив відео, у якому постав у військовій формі та попросив прихильників задонатити на потреби його батальйону.

До цього в одній з публікацій thekomakoma зазначив, що він підтримує мобілізацію:

“Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас”, - написав тоді музикант.

thekomakoma / Фото: instagram.com/thekomakoma

Під цією публікацією на співака вилилося багато хейту. Зокрема, юзери писали, що якщо Сергій підтримує мобілізацію, то чому він сам не на фронті. Згодом Силаков повідомив, що він й сам поповнив лави української армії.

Разом з тим thekomakoma одразу повідомив шанувальникам, що не поїде у всеукраїнський тур, оскільки має захищати батьківщину.

thekomakoma / Фото: instagram.com/thekomakoma

Зазначимо, що Сергій Сілаков, він же thekomakoma, український електронний музикант та саундпродюсер із міста Підволочиськ Тернопільської області. Грає у жанрах EDM та техно-рейву. Українцям виконавець відомий за композиціями "Танцюю сам", "Зірочки", "Сонечко", "Родина" і "Водний спорт".

Нагадаємо, раніше ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як він тричі ходив до ТЦК, аби стати на військовий облік і поділився, чому у нього з цим виникли проблеми.

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