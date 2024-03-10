Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Стороны обсудили ситуацию в поле боя и поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Зеленского в Telegram.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, недавно состоявшейся в Париже", — говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Украины поблагодарил за оборонный пакет от 16 февраля, а также за лидерство Президента Франции в начале коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Также стороны обменялись мнениями об ожидаемых результатах встречи в Украине в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон снова прокомментировал возможную отправку войск в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Франции заявил, что Украина не просит отправлять западные войска, но ничего нельзя исключать в ближайшее время.

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