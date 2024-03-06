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Ексспівробітник СБУ прокоментував шпигунський скандал: “РФ активно використовує криміналітет в ЄС”

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Ексспівробітник СБУ прокоментував шпигунський скандал: “РФ активно використовує криміналітет в ЄС”

Іван Ступак / Фото: ТСН.ua

Подібні історії трапляються нерідко.

Росіяни активно використовують киміналітет у "ліквідаційних історіях" РФ в Європі. Йдеться, зокрема, про “ганстерів” з балканських країн.

Таку думку в ефірі телеканалу “Київ24” висловив експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він розповів, як минулого року в італійському Мілані затримали сина Красноярського губернатора Артема Уса. Він обходив санкції, створюючи підприємства й таке інше. Його мали екстрадувати до США.

“Але втрутила російська розвідка, підключили балканських ганстерів. У багажнику його вивезли до Росії. Так, російських розвідників багато. Мережа є”, — підсумував Ступак.

Раніше Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил.

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