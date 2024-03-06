Міжнародні резерви України скоротилися: скільки втратили за місяць і які причини

Міжнародні резерви України на початок березня становили майже $37,1 мільярда.

Станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України становили 37,052 млрд дол. США. У лютому вони знизилися на 3,8%, або на 1,473 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Таку динаміку пояснюють валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Зазначається, що динаміку резервів у лютому визначала низка чинників:

Операції НБУ на валютному ринку України – Нацбанк продав на валютному ринку $1 540,6 млн та викупив до резервів $31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 199,5 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", - додали в НБУ.

Раніше економіст розповів, чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року.

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