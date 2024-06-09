Під час виборів до Європарламенту німців лякають “українським податком”

Оглядачі назвали цей фейк спробою “підірвати підтримку України та водночас нагнітати негативні настрої щодо інституцій ЄС”.

Вибори до Європарламенту, які в неділю, 9 червня, відбуваються в 21 країні ЄС, супроводжуються хвилею дезінформації. Зокрема, в Німеччині з’явився фейк про “український податок”, який нібито змусять платити громадян Євросоюзу.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на Європейську обсерваторію цифрових медіа (EDMO).

У своєму щоденному сповіщенні EDMO повідомила про фальшивку, яка поширюється в Німеччині , згідно з якою від серпня 2024 року ЄС запровадить “український податок на солідарність” у розмірі 80 євро на місяць.

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Оглядачі назвали цей фейк спробою “підірвати підтримку України та водночас нагнітати негативні настрої щодо інституцій ЄС”, які начебто збираються застосувати несправедливі заходи до громадян ЄС.

І Єврокомісія, і Федеральне міністерство фінансів Німеччини підтвердили відсутність таких планів.

Іншим об’єктом дезінформації стала міграційна політика в ЄС. Зокрема, в Іспанії поширюють неправдиві заяви про те, що Соціалістична партія в Брюсселі, де сьогодні проходять вибори, представляє лише мусульманські громади.

Що відомо про вибори до Європарламенту

Вибори у неділю, 9 червня, є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування, яке розпочалося в четвер, 6 червня.

На виборах буде визначено наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.

Результати екзитполу по всьому ЄС будуть оприлюднені приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат – після опівночі за київським часом.

Опитування прогнозують, що ліберали та "зелені" втратять місця, а ультраправі депутати, за прогнозами, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Голосування вже відбулися у Нідерландах, Чехії, Ірландії, Латвії, Словаччині та на Мальті. Загалом понад 370 млн європейських громадян мають право голосувати у 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європарламенту.

Нагадаємо, Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами.

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