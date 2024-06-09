Первый батальон украинских эксузников уже рядом с фронтом: эксклюзив ТСН с передовой

Военкор ТСН.Тиждень Андрей Цаплиенко вернулся с передовой с Харьковщины, где ему удалось увидеть то, чего никто еще не снимал: первое подразделение из мобилизованных заключенных. Они удивили своей мотивацией.

Вооруженные Силы здесь остро ощущают нехватку людей. Поэтому, вероятно, именно в Харьковской области украинская армия вскоре испытает в бою свой новый ресурс. В 92-й бригаде создали так называемый специализированный батальон, сформированный из бывших заключенных, выразивших желание пойти на фронт и закрыть собой Украину.

Далеко не все категории осужденных могут уйти на фронт. Владислав Кугук оказался за решеткой из-за того, что совершил тяжелую автомобильную аварию. Уверяет, что у заключенных больше мотивации стать эффективными штурмовиками.

"Я вам скажу, что заключенные – это те люди, которые преодолели свой страх, которые учатся на своих ошибках, со своим опытом можно сказать", – говорит бывший осужденный, командир взвода Владислав Кугук.

Этот батальон еще не был на передовой. Перед тем осужденные должны пройти тактическую и медицинскую подготовку. Ее уровень такой же, как и у обычных рекрутов. А мотивации у этих людей полностью гораздо больше, чем у выловленных ТЦК уклонистов.

Выбор – пойти на фронт – сделали в колонии разные люди. Среди них и осуждены с длительными отсидками. Так называемый профессиональный криминалитет.

"Много лет я в тюрьме просидел, больше, чем прожил. Провел в тюрьме, хорошего нет ничего", – отмечает экс-осужденный боец Владимир Кириченко, проведший в тюрьме 23 года из своих 41.

Владимир Кириченко был профессиональным "щипачем" – карманником. Мог через час вытащить пару десятков мобильных телефонов. Говорит, только сейчас, потеряв полжизни за решеткой, понял ценность свободы. Как и сотни других заключенных, у которых появился шанс заслужить эту свободу передовой.

"Люди идут, идут, и удут. Будут дальше, и многие пойдут. Мы будем защищать свою родную землю", – отмечает он.

Количество таких спецдобровольцев действительно будет зависеть от того, покажет ли этот батальон свою эффективность в реальном бою. И это произойдет уже скоро – контрнаступление требует не только больше оружия, но и, безусловно, тех, кто должен им гнать врага с родной земли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Первый БАТАЛЬОН украинских экс-заключенных уже рядом с фронтом. ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.Недели

Напомним, 8 мая Рада приняла закон №11079-1, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Владимир Зеленский 17 мая подписал этот документ.

В Офисе генпрокурора ответили, сколько осужденных уже вступило в ряды ВСУ.

Ранее военный, комментируя мобилизацию осужденных, заявил о рисках для армии от "блатных".

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