"Кожен має своє прізвисько": усе, що відомо про двійників Путіна

З маєтку без бронежилета ні ногою. Російський президент Володимир Путін настільки боїться всього і всіх, що далі своєї кімнати не виходить без бронежилета. Його їжу перед вживанням дають слугам, аби диктатора раптом не отруїли, а на заходах частіше всі бачать двійників, ніж самого кремлівського вождя.

Ці факти вже прокоментували і в українській розвідці. Усі деталі та що відомо про двійників Путіна – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Боїться навіть їсти першим! Хто стереже Путіна?

За даними ГУР, російський диктатор має двійників і використовує їх навіть на офіційних заходах. Тим часом у виданні The Moscow Times стверджують що з диктатором літають персональні кухарі, але спеціальна група співробітників перевіряє всю їжу, перш ніж він її з'їсть.

Також, за даними ЗМІ, охоронці навколо Путіна мають розкладні бронещити, замасковані під дипломати. Про те, що кремлівський диктатор має двійників, зрозуміло, давно не секрет. Про це кричать усі, хто тільки може. Ба більше, Путін примудряється собі подібних замість себе відправляти навіть на офіційні зустрічі.

Прізвиська двійників

Взагалі, подейкують, що загалом у Путіна щонайменше 5 двійників і кожен із них має своє прізвисько. І ось що відомо про трьох. Перший носить клеймо - “Крим”, другий - “бункерний”, третій - “говорун”. Й хоча колись усе це лише була конспірологія, нині ні в кого не залишається сумнівів, що Путін боїться виходити на публіку особисто, а тому наплодив двійників. Комусь навіть робили пластику, аби було ну дуже складно відрізнити від оригіналу.

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Крім цього, вже не раз світом розліталися чутки, що бункерний дід, той що дійсно Путін, насправді давно помер. Зокрема сенсаційну заяву про це у лютому 2024 року зробив російський політолог Валерій Соловей. Він переконував, що президент РФ Володимир Путін помер ще минулого року і тепер публіці представлений його двійник.

Кремлівська еліта нібито контролює це, а тіло оригінального російського диктатора запхнула в морозильну камеру. А перед цим 2023 року японці навіть провели дослідження за допомогою аналізу від штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

У репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS йдеться про те, що щонайменше два двійники Путіна були помічені на різних заходах. Телеканал стверджує, що справжній Путін приймав минулорічний щорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня. Складна технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який інспектував Кримський міст десять місяців тому, лише на 53% збігається з Путіним на Красній площі.

А поява Путіна 2023 року на фронті в окупованому Маріуполі в березні за даними японців демонструє лише 40-відсоткову схожість з Путіним на Красній площі, йдеться в аналізі. Ще одним приголомшливим висновком є те, що між Путіним на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі є лише 18-відсоткова схожість за розпізнаванням обличчя.

Голос Путіна

Крім цього, в ефірі був проведений аналіз голосу в лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях. Цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові "спасибо", яке Путін вимовляв у різних випадках. Голос Путіна, який виступав на Євразійському економічному форумі в травні — який вважається справжнім диктатором — відрізнявся від трьох інших виступів Путіна.

Телевізійний аналіз дійшов висновку, що голос президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путіна. Окрім різниці у вимові звуку "с" є помітний розрив у послідовній вимові "па" і "сі". Були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі.

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"Існує різниця в умовах запису, а також у вимові як такій, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою", - мовится в повідомленні.

Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони разюче відрізняються. Це свідчить про те, що двійник використовувався на концерті на підтримку військових у лютому 2023 року та під час візиту до Маріуполя в березні, коли був задіяний той самий двійник. Тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей, як це було на концерті.

У програмі зазначалося, що це було «ризиковано» через те, що його могли розпізнати як фальшивку. Проте програма припустила, що двійник міг бути використаний через ризик вбивства, пов'язаний з війною в Україні. Також японці провели й аналіз рухів тіла путіна чи його копірок. Кажуть, що той самий маріупольський двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру в березні. Тоді з'явилися й припущення, що інший двійник Путіна розмахував руками і неодноразово торкався свого носа – а це риси, не особливо характерні для справжнього диктатора.

Колишній колега-шпигун КДБ Сергій Жирнов сказав тоді, що, на його думку, це був двійник, який не боявся наближатися до людей так, як це робив Путін. Крім цього, було проаналізовано попередні зустрічі Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном і його переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, коли було зафіксовано 94-відсотковий збіг, що це був один і той самий Путін. А ще видає двійників хода.

"Ми бачимо самого Путіна, який гуляє з Сі Цзіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг склав 86%", - вказано у повідомленні.

Додамо, російський правозахисник та блогер Марк Фейгін висловив думку, що очільник країни-агресорки Путін справді має двійника, але він не підміняє диктатора на публічних заходах.

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