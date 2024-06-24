GOOD ROOF: Як правильно вибрати покрівлю для даху

Вибір покрівельного матеріалу - це один з найважливіших етапів будівництва чи реконструкції будь-якої будівлі. Особливо зараз, коли ситуація в Україні змушує нас шукати надійні рішення для захисту домівок.

Дах повинен бути міцним, довговічним та відповідати сучасним вимогам якості. Як же правильно вибрати покрівлю? Експерти компанії GOOD ROOF підготували для вас детальні рекомендації.

Основні види покрівельних матеріалів

Металочерепиця - легка, міцна та довговічна, має широкий вибір кольорів і профілів, доступна за ціною. Профнастил - економічний та універсальний, підходить не лише для покрівлі, але й для огорож та фасадів, легко монтується. Фальцева покрівля - високий рівень герметичності та естетики, довговічна та стійка до погодних умов. Керамочерепиця - дуже важка, потребує потужної кроквяної системи, що збільшує загальні витрати на будівництво. Шифер - містить азбест, який є небезпечним для здоров’я, крихкий і схильний до пошкоджень. Бітумна черепиця - дорога у встановленні, потребує витрат на посилення основи та гідроізоляцію.

Як бачите, вибір великий. Проте, якщо ви хочете вибрати дійсно надійну покрівлю, варто звернути увагу на три типи матеріалів: металочерепицю або профнастил (металопрофіль). Інші матеріали виглядають менш привабливо по співвідношенню ціна/якість.

Металочерепиця - найпопулярніше рішення в Україні

Металочерепиця є одним із найпопулярніших матеріалів завдяки своїм численним перевагам. Вона легка, міцна, довговічна і дуже просто монтується. Вага металочерепиці близько 4,5 кг/м², що значно зменшує навантаження на крокви і стіни будинку. При правильному монтажі, металочерепиця може прослужити до 60 років і більше (особливо, якщо вона з якісного металу, наприклад, з німецького заводу Arcelor).

Орієнтовна вартість металочерепиці від 200 до 400 грн/м² залежно від товщини металу та типу покриття. Наприклад, металочерепиця Classic Roof коштує від 200 грн/м², тоді як Premium Roof - орієнтовно 300 грн/м².

Профнастил: доступність та практичність

Профнастил є відмінним вибором для тих, хто шукає економічне рішення для покрівлі. Він підходить не тільки для покрівлі, але й для огорож та фасадів. Середній термін служби становить 20-30 років.

Профнастил з поліестерним покриттям коштує близько 150 грн/м², а з більш дорогим - до 220 грн/м². Проте ціна може доходити до 500 грн/м². Тут вартість теж залежить від товщини металу і його виробника. Металопрофіль з металу італійського заводу Arvedi або Arcelor Mitall буде дорожчим і якіснішим за китайський аналог.

GOOD ROOF виготовляє профнастил 8 моделей в різноманітних кольорах і різним типом покриттів. Наприклад, ПС-20 є універсальним матеріалом, який ідеально підходить для покрівлі та огорож, забезпечуючи надійний захист і довговічність.

Технічні характеристики: на що звернути увагу

Товщина. Оптимальна товщина металочерепиці становить 0,45-0,50 мм. Тонші листи (0,35-0,40 мм) дешевші, але вони менш стійкі до механічних пошкоджень.

Тип. Поліестерне покриття є доступним, але мат забезпечує кращу стійкість до корозії та пошкоджень. Поліестерна металочерепиця Classic є економічним варіантом, тоді як матова Premium - це вибір для тих, хто шукає найвищу якість.

Оцинкування. Чим більше цинку в захисному шарі, тим вища стійкість матеріалу до корозії. Оптимальне значення - 225 г/м².

Найкращою порадою при виборі покрівлі буде звернутись до фахівців. Спеціалісти GOOD ROOF допоможуть не тільки безкоштовно підібрати варіант покрівлі, який найкраще підходить для вашого житла, але й розрахують вартість матеріалів і комплектуючих.