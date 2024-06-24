Україні потрібно розбудовувати атомну енергетику – Немчинов

В Україні потрібно розвивати й розбудовувати атомну енергетику. Для цього слід використовуючи наявних фахівців та технології.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

Він зазначив, що у нас на сьогодні залишилося майже 8 гігаватів атомної генерації. Це фактично основа.

"І не розвивати атомну енергетику в Україні, маючи фахівців, маючи технології, не всі, але певні, маючи можливість це робити, – це насправді неправильно. Тому нам треба це розвивати і треба йти цим шляхом однозначно", – сказав він.

Немчинов наголосив, що атомна енергетика має так само нульовий викид в атмосферу, як і зелена енергетика.

"Тобто, це теж зелена енергетика. Це не відновлювальна енергетика, як сонце, вітер. Але це зелена енергетика", – зазначив фахівець.

Нагадаємо, влітку або восени 2024 року в Україні планують розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені через війну з РФ енергетичні потужності. МАГАТЕ назвало своєчасним і підтримало намір уряду України завершити будівництво 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, які відповідно вже готові на 80% та 25%. Проєкт закону про добудову цих двох блоків підтримав і комітет парламенту з енергетики.

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