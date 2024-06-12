США запровадили нові санкції проти РФ: гроші росіян під загрозою

Штати запровадили нові санкції проти проти Росії, які торкнуться банків РФ та Мосбіржі.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних та юридичних осіб у Російській Федерації й третіх країнах, які допомагають ворогу підтримувати його воєнну машину.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Нові санкційні обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ. Зокрема що стосується російського військово-промислового комплексу (ВПК). Йому заборонили використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій.

Санкції були введені у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну.

До списку, зокрема, потрапили:

Московська біржа (MOEX);

Національний кліринговий центр (НКЦ);

АТ "Національний розрахунковий депозитарій";

страхова компанія "Согаз";

АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".

Крім того, санкції торкнулись:

російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії та інших країнах;

технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для ВПК країни-терориста;

транснаціональних мереж, які працюють з золотом російського виробництва, сприяють продукції безпілотників в Росії, а також допомагають ворогу обходити санкції.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що у четвер, 13 червня, Сполучені Штати Америки та Україна можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки в кулуарах саміту "Великої сімки" (G7).

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